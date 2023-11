Pedro su Messi: “Quel mio record eguagliato da Leo, emozione fortissima”

Pedro ha concesso un’intervista esclusiva a Sportitalia ai microfoni di Alfredo Pedullà. Il suo rapporto con Messi è sempre stato speciale. “È stato incredibile fare quel record, a segno in 6 competizioni diverse. Credo che all’epoca fossi il primo ad averlo fatto nella storia, poi è vero che Messi l’ha eguagliato. Eppure posso dire di averlo fatto prima di lui, immaginando quello che significa Messi nel mondo del calcio. È stato straordinario, incredibile, un’emozione molto grande. Sempre con la mano di Guardiola al Barcellona, resta speciale. Messi ha fatto la storia di questa e come altri giocatori la faranno nel futuro. Però, per me, se devo sceglierne uno, è sicuramente Messi”.