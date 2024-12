Pedro: “Scudetto? Non ne parliamo. Ma sarà difficile anche per l’Inter batterci”

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club: “La gara di lunedì? Molto difficile sicuramente per noi. L’Inter è la più forte d’Italia, dovremo prepararla al meglio. Giocheremo in casa, davanti ai nostri tifosi, sarà una gara bella ma difficile. L’Inter è una bella squadra ma non è impossibile batterla. Possiamo farla, però dovremo fare una bellissima prestazione. Il livello ovviamente si alza, vediamo cosa accadrà”.