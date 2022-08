Pedro: “Possiamo combattere con chiunque, giocando così siamo sulla strada giusta”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara contro l’Inter, l’attaccante della Lazio Pedro ha così commentato il successo contro i nerazzurri: “Sono molto contenti per questa vittoria per il lavoro di tutta la squadra che è stato incredibile. Per tutti i tifosi, per noi è molto importante questa vittoria. E’ sempre bello fare gol e aiutare la squadra e anche il passaggio per Luis Alberto che ha fatto un gran gol. Possiamo combattere con chiunque e giocando così siamo sulla strada giusta. Champions? Sicuro che si può fare. Il percorso è lungo, è appena iniziato il campionato. Dobbiamo continuare così, questa è la strada giusta per continuare a giocare. Sarri come Guardiola? Vuole sempre giocare la palla, pressare alto e avere il possesso. In questo è molto simile a Guardiola anche se lui è il migliore del mondo in questo senso, ma Sarri ha una sua idea. La squadra l’ha capito, dobbiamo crederci e continuare giocando così“.

Foto: Twitter Pedro