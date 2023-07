Pedro omaggia Fabregas: “Complimenti per la carriera di successo, leggenda”

Pedro Rodriguez, attaccante della Lazio, ha omaggiato sui social Cesc Fabregas che si è ritirato dal calcio e con il quale ha vinto tutto nel Barcellona.

Queste le parole di Pedro: “Congratulazioni per questa carriera di successo e per tutti i momenti che abbiamo vissuto insieme. Ti auguro il meglio per la tua nuova avventura da allenatore e di continuare a godere di molti successi per te e la tua famiglia. Leggenda!”.

Foto: Instagram Pedro