Pedro: “Mi diverto ancora, altrimenti non sarei qui. Cerco di sfruttare ogni momento”

L’attaccante della Lazio Pedro ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Europa League in programma alle 21.00 contro la Dinamo Kiev: “Sempre bello iniziare questa competizione e giocare in Europa. Oggi abbiamo una partita molto difficile, vediamo se riusciamo a fare una bella partita e ottenere i punti. E’ sempre difficile, il ritmo è molto alto. Sono motivati e concentrati tutti. Speriamo di fare una bella partita, ma non sarà facile”.

Sulla prima in Europa di Baroni: “E’ molto motivato, sta lavorando sulla sua idea di gioco. Dobbiamo continuare così, magari migliorando la prestazione per ottenere più risultati che sono la cosa più importante”.

Infine: “Mi diverto ancora, sennò non sarei qui. Passa il tempo veloce, ma cerco di sfruttare ogni momento. L’Europa è importante per crescere e per far fare un passo in avanti alla squadra”.

Foto: Instagram Lazio