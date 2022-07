Pedro: “Lavoro sempre per vincere. Obiettivo? Il quarto posto, ma non dobbiamo porci limiti”

Al termine dell’allenamento mattutino ad Auronzo di Cadore, ai canali ufficiali della Lazio è intervenuto l’attaccante Pedro. Lo spagnolo, al suo secondo anno in biancoceleste ma al primo ritiro ha parlato in merito agli obbiettivi della squadra per la stagione che sta arrivando.

Queste le sue parole: “Il ritiro? Si mi piace molto davvero è un posto molto bello, anche la gente. Sono contento di essere qua con la squadra e lavorare forte con i ragazzi”

In carriera tra Barcellona e Chelsea hai fatto molto tournée, quanto è importante lavorare quotidianamente nello stesso posto?

E’ fondamentale lavorare in un posto dove puoi lavorare e riposare al meglio. E’ più facile è vero che sono al mio primo ritiro, sono contento è che vero il campo non è nella migliore condizione ma stiamo lavorando bene con il mister e i ragazzi”

Secondo anno di Sarri e secondo anno tuo, quanti margini di crescita ha la squadra e quali margini hai te dopo i nove gol dello scorso anno?

“Io penso che c’è margine di miglioramento. E’ il secondo anno del mister e quasi tutti abbiamo capito la sua idea di lavoro, è vero che ci sono i giocatori nuovi devono lavorare tanto ma noi siamo qui per aiutarli. Ora stiamo prendendo la forma e oggi prima partita che serve per prendere bene i concetti che il mister vuole in difesa e in attacco e penso che possiamo fare un bell’anno penso che questa squadra ha potenzialità per fare bene”

Qual è la foto che ti porti della stagione appena conclusa?

“Il derby d’andata è stato molto importante per me è questa la foto principale. Un momento speciale per me è anche la parte finale del campionato dove abbiamo lottato per i nostri obbiettivi speriamo nella Champions che è il nostro obbiettivo”

Sei un giocatore che ha vinto tutto in carriera, hai parlato di quarto posto. Si può insegnare a vincere?

“Lavoro per vincere, non è impossibile né una cosa che non si può fare. L’ obbiettivo principale è il quarto posto, vogliamo vincere sempre e lavoriamo per questo, l’obbiettivo è cercare di vincere i trofei che giochiamo. Lavoriamo insieme per fare questo poi vediamo ci sono tante squadre che lavorano bene e vogliono vincere”

Foto: twitter personale