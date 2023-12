Pedro: “L’Atletico ha meritato. Chi agli ottavi? Il Barcellona”

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato a Sky dopo la sconfitta in casa dell’Atletico Madrid.

Queste le sue parole: “Abbiamo inziato male subendo dubito gol. Abbiamo continuato a giocare creando occasioni, ma qui è difficile giocare. Loro hanno meritato di vincere giocando una bella partita, volevamo fare una bella partita, avremmo voluto passare da primi ma non è andata così. Vediamo ora chi prenderemo. In linea generale abbiamo combattuto fino alla fine meritando questo passaggio del turno, da secondi prenderemo una squadra forte, ma questa è la Champions League. Chi vorrei prendere? Il Barcellona, ma è una squadra forte”.

Foto: Instagram Lazio