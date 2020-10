Pedro: «La Roma può arrivare in Champions League»

Assolutamente il migliore in campo, Pedro si è concesso ai microfoni della tv ufficiale della Roma. «Tutta la squadra ha giocato bene in una partita difficile – ha detto -. Sapevamo che il Benevento sarebbe stato un avversario complicato da affrontare. Nella ripresa siamo stati bravi a creare molti pericoli, siamo contenti dei tre punti che oggi erano fondamentali. Possiamo arrivare in Champions League. Mi trovo a mio agio con Dzeko e Mkhitaryan, ma anche con Perez quando entra che oggi ha segnato un grande gol».

Foto: Roma Twitter