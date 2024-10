Pedro-Isaksen, la Lazio vola in Europa: 2-0 al Twente. E primo posto con Tottenham e Anderlecht

La Lazio vola in Europa League: 2-0 al Twente. L’episodio chiave della partita arriva dopo appena 11′ con l’espulsione di Unnerstall. Pellegrini verticalizza con il sinistro in modo perfetto per Dia, scattato in posizione regolare: l’estremo difensore esce fuori area, viene saltato e falcia l’attaccante senegalese. La Lazio inizia ad alzare i giri del motore. E al 26′ i biancocelesti sfiorano il vantaggio: Vecino serve Marusic che da destra si accentra e fa partire un cross verso il secondo palo. Nessuno riesce a deviare e la palla si ferma solamente sul legno con Tyton rimasto completamente immobile. Appuntamento con il vantaggio solo rimandato perché al 35′ Pedro sblocca la gara dopo l’assist di Vecino. Nella ripresa non cambia il rullino della gara. E al 74′ arriva anche il calcio di rigore per la Lazio: cross di Dele-Bashiru, velo di Tchaouna e la palla arriva a Castellanos che la prende un attimo prima di venire toccato da Hilgers. Nessun dubbio, inizialmente, per Dabanovic. Ma dopo l’on field review l’arbitro torna sui propri passi e toglie il calcio di rigore ai biancocelesti. Il raddoppio biancoceleste arriva all’87’ con Isaksen che sfrutta al meglio l’assist di Dele-Bashiru. Termina così 0-2, la Lazio continua a volare e si prende la vetta a 9 punti insieme al Tottenham.

Foto: Instagram Lazio