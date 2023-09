Pedro: “In passato sono stato vicino all’Atletico Madrid”

Nel corso di un’intervista alla TVE, l’attaccante della Lazio Pedro ha parlato della prossima sfida in Champions League contro l’Atletico Madrid: “C’è stato un periodo in cui potevo trasferirmi a Madrid, ma poi non si è concretizzato. Mi sono sempre divertito molto al Calderón con la Nazionale. Nessuno di noi due è arrivato nel miglior momento possibile della stagione, è vero, ma spero che potremo fare una bella partita davanti al nostro pubblico”.

Poi ha proseguito parlando di Luis Alberto: “Luis Alberto sta giocando tanto e molto bene – prosegue – spero che possa tornare nuovamente in Nazionale. Spero che arrivi quella chiamata. ll Cholo è un insegnante, per lui è una partita speciale. Ha giocato qui ed è ricordato brillantemente. Griezmann? E’ un talento, mi è sempre piaciuto. E’ spettacolare, il giocatore da seguire per noi”.

Foto: Instagram Pedro