Pedro in Paideia per esami alla caviglia: Lazio in attesa

Uscito dopo neanche mezz’ora per un problema alla caviglia, Pedro si è recato nella clinica Paideia per effettuare una visita di controllo e capire l’origine del problema che lo ha indotto a lasciare il campo. Come dichiarato da Sarri nel dopo gara, il problema potrebbe essere tendineo, ma la speranza è che si tratti di qualcosa risolvibile in poco tempo visto che gli impegni che attendono la Lazio rivestono importanza cruciale per il prosieguo della stagione. In più le non perfette condizioni di Immobile lasciano poche alternative a Sarri, motivo in più per definire come indispensabile il recupero dell’attaccante spagnolo ex Chelsea.

Foto: Twitter Pedro