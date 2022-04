Pedro: “Immobile una macchina da guerra. Ringrazierò per sempre Guardiola”

Pedro è stato raggiunto dai microfoni di Lazio Style 1900 Magazine svelando la sua top 11. Nella sua formazione c’è Ciro Immobile, che secondo lo spagnolo: “È semplicemente una macchina da guerra”. Presente ovviamente Lionel Messi: “Mi sento fortunato ad aver giocato al suo fianco per tanti anni. Se c’è qualcuno con cui mi sarebbe piaciuto lavorare? Difficilissimo, ce ne sono davvero troppi. Dico Maradona, Pelè, Zidane e Cristiano Ronaldo”. Questa la top 11 di Pedro: “4-3-3, con Guardiola in panchina. Lo ringrazierò per sempre per aver puntato su di me ed avermi fatto vincere tutto. V. Valdes; Dani Alves, Puyol, Terry, Jordi Alba; Xavi, Busquets, Iniesta; Messi, Immobile, Ronaldinho. All. Guardiola”.

FOTO: Twitter Pedro