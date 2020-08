Pedro, il primo giorno di Roma: è arrivato per le visite

La ritenevano un’operazione difficile, invece eccolo qui. Pedro è arrivato a Roma, il suo primo giorno con i giallorossi dopo la lunga esperienza con il Chelsea, proprio nelle ore che dovrebbero portare al closing con relativa svolta societaria. Pedro aveva detto sì alla Roma in tempi non sospetti, come abbondantemente raccontato, dopo una trattativa portata avanti da Franco Baldini. Contratto biennale con opzione, base tre milioni più bonus. Nelle prossime ore visite e annuncio.

Foto: Twitter Chelsea