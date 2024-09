Pedro: “Il nuovo format delle Coppe Europee è bellissimo. Abbiamo fame, lotteremo per vincere”

Quanto è importante l’aspetto mentale? “Penso che sia fondamentale, nel calcio e in tutto lo sport. Penso che ne calcio sia un po’ diverso perché c’è sempre pressione magari lo stadio, i tifosi, i giornalisti, le critiche. Devi essere forte, devi sempre lavorare in allenamento e ascoltare i consigli dei giocatori più esperti che ti possono aiutare in questa situazione. L’unica cosa che puoi fare è allenarti sempre forte e restare concentrato. Se ti alleni così poi in partita è più facile che ti vengano cose buone. Se inizi con la sensazione che non sei partito bene o che hai sbagliato un passaggio, non stare bene in partita, tutto questo può crearti problemi come è successo in queste tre partite. Abbiamo iniziato giocando bene, poi abbiamo subito un gol e si è creata una situazione di rischio. In tutte e tre avevamo fatto una bella prestazione che ha portato benefici, ma dobbiamo essere concentrati perché non possiamo permetterci di fare errori nei minuti iniziali. Il calcio non ti permette di sbagliare. Dobbiamo essere concentrati sempre perché ogni sfida è difficile. Quando inizi che prendi gol nei primi minuti, la partita successiva entri in campo con la paura. Devi dimenticare tutto, entrare forte e cercare di non concedere nulla ai rivali”.

Foto: Instagram Pedro