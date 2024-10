Pedro: “Il mio segreto? Penso al calcio. Quando non ci sarà più questa voglia, andrò a casa”

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, al termine della sfida di Europa League vinta 2-0 col Twente: “Non ci sono segreti, penso al calcio. La fiducia che sta dando il mister, non solo a me ma ai miei compagni è uno stimolo. Quando non ci sarà più questa voglia andrò a casa, ma non è ancora il momento”.

Poi ha proseguito: “L’unione di questo gruppo è la vostra forza? Sì, stiamo lavorando tutti insieme e quello che stiamo facendo è molto buono, è ancora presto ma questa è la strada giusta”.

Sul ruolo con Baroni: “E’ quello che ho fatto sempre in carriera, per questo mi trovo bene, è un calcio d’attacco: arriviamo con tanti giocatori e per questo dobbiamo continuare così”.

Infine sul futuro da allenatore: “Non lo so, vediamo che succede, è presto per dirlo”

foto: instagram Lazio