Pedro: “Ho fiducia in Baroni, giocare in questa Lazio è un piacere”

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, l’esterno offensivo della Lazio, Pedro, ha così parlato dopo la vittoria per 3-1 contro il Napoli: “Il segreto è lavorare sempre, stare comodo con i compagni. Ho tanta fiducia del mister, giocare in questa squadra è un piacere”.

Poi ha proseguito: “Può essere una grande stagione ma è presto per dirlo, mancano tante partite e dobbiamo continuare così. E’ stata una bella risposta dopo Parma, domenica sarà una partita diversa”.

Su Noslin: “Un giocatore importante per noi, deve crescere ancora ma stasera ha fatto molto bene segnando tre reti. Sono molto contento per lui e anche per Hysaj”.

Foto: Instagram Lazio