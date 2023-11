Pedro esclusivo: “Scudetto? L’Inter gioca meglio di tutti. E dico Manchester City per la Champions”

Pedro ha concesso un’intervista esclusiva a Sportitalia ai microfoni di Alfredo Pedullà. E ha dato una previsione sulla lotta per lo scudetto e per la Champions. “Non lo so, secondo me la squadra più forte in questo momento, e che sta giocando meglio, è l’Inter. Sta giocando molto bene, è difficile che perdano partite e punti. Vediamo alla fine, la stagione è ancora lunga. Vediamo chi lo vincerà. La Champions? Sì, la vedo equilibrata perché tutte le squadre forti stanno lottando per ottenere punti ai gironi. E’ vero che ci sono sempre quelle 4-5 squadre fortissime che arrivano alla fine del percorso. Real Madrid, City, Bayern Monaco… Barcellona. Sono queste. Il Barcellona in questi ultimi anni non è arrivato in fondo, ma è sempre una squadra fortissima. Se dovessi dirne una, beh, è difficile. Risulta sempre complicato arrivare in finale. Dico il City“.