Pedro esclusivo: “Il mio trasferimento al Chelsea per 30 milioni? Pochi soldi…”

Pedro ha concesso un’intervista esclusiva a Sportitalia ai microfoni di Alfredo Pedullà. E ha parlato del suo trasferimento al Chelsea nel 2015 per 30 milioni (bonus compresi). “Per questo dico, con i prezzi che girano oggi sembrava un po’ poco, non che in realtà lo fosse perché alla fine sono cifre sempre alte. Ma per le cifre che vediamo oggi, forse, mi sono reso conto che per il Chelsea è stato un buon affare”.