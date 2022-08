Pedro, escluse fratture e lesioni ai legamenti. Il medico della Lazio: “A breve il rientro”

Ieri la Lazio ha giocato la sua prima gara valida per la Serie A 2022/23. Davanti a sé ha trovato il Bologna di Mihajlovic che, dopo esser andato in vantaggio con Arnautovic, ha subito l’autorete di De Silvestri e il gol di Immobile per il definitivo 2-1. Non ha partecipato alla partita Pedro, fermo dall’amichevole contro il Valladolid dello scorso 6 agosto. A fare il punto della situazione sulle sue condizioni ci ha pensato il medico della Lazio, intervenuto ai canali ufficiali del club al termine della partita: “Nei primi minuti del test col Valladolid ha subito un trauma distorsivo importante, sono escluse fratture e lesioni ai legamenti. Ha un trauma importante, ma procede tutto nel migliore dei modi e speriamo in un rientro a breve”.

Foto: Twitter Pedro