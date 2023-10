Pedro: “È una notte speciale. Stiamo cambiando tantissimo, ma è normale con questo calendario”

Pedro, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity dopo aver segnato il gol vittoria contro il Celtic in Champions League: “Questa è una notte speciale per me, abbiamo meritato la vittoria e siamo tutti contenti perché questo successo è pesante per noi”.

Poi ha proseguito: “I nuovi stanno giocando molto bene, anche se è vero che stiamo cambiando tantissimo. È normale con questo calendario, tutti siamo a disposizione, stiamo giocando bene e ora dobbiamo continuare così”.

Infine: “Non abbiamo iniziato bene in A, ma fare 3 punti in trasferta qua per noi era molto importante. Abbiamo fatto un passo in avanti, ora avremo l’Atalanta, squadra fisica che gioca e conosciamo bene. Dovremo avere la mentalità giusta e fare un’altra bella prestazione”.

Foto: Instagram Pedro