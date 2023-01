Pedro: “E’ difficile tornare in campo dopo una sosta così lunga. Ma abbiamo lavorato bene”

Pedro Rodriguez, attaccante della Lazio, ha parlato a Lazio Syle Channel in vista del match di Lecce: “È sempre difficile tornare in campo dopo una sosta così lunga. In queste settimane abbiamo lavorato bene e oggi abbiamo una buona opportunità per riprendere il nostro percorso al meglio. Sarà un match difficile contro una squadra che, soprattutto in casa, gioca bene. È sempre bello avere il supporto della gente, per noi è sicuramente uno stimolo”.

Foto: twitter personale