Pedro: “Dobbiamo sfruttare l’occasione per vincere e andare avanti in Europa League”

L’attaccante della Lazio Pedro è totalmente concentrato sull’imminente sfida di Europa League contro lo Sturm Graz. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Style Channel: “Quella di stasera sarà una partita molto difficile, ma è un’ottima opportunità per ritrovare il nostro gioco anche in Europa League. Abbiamo perso l’ultimo match, ma oggi servirà disputare una buona prova per conquistare i tre punti. È molto importante avere il supporto di tanti tifosi che sono venuti fino a qui. Dobbiamo sfruttare l’occasione per vincere e andare avanti in Europa League. Sarà una gara molto complicata, ma in settimana abbiamo lavorato al meglio in vista di questo impegno. Se vogliamo vincere dobbiamo giocare al meglio perché in Europa c’è un’altra intensità e mentalità rispetto al campionato”.

Foto: instagram Pedro