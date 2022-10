Pedro: “Dispiace per il pareggio. Mancano due partite, dobbiamo vincerle per andare avanti”

Dopo il pareggio per 2-2 contro lo Sturm Graz, Pedro ha così commentato il pareggio maturato all’Olimpico: “Abbiamo iniziato molto bene, facendo il nostro gioco, peccato per il rosso a Manuel. Per noi è stato complicato giocare in inferiorità un tempo intero, siamo stati anche bravi a trovare il 2-1, dispiace per il pareggio. Girone? Non mi aspettavo un girone così complicato, non conoscevo questa squadra ma gioca bene e ha bei giocatori. Mancano due partite e dobbiamo vincerle per andare avanti. Rispetto all’anno scorso giochiamo meglio, molti giocatori hanno capito l’idea di Sarri e si vede sul campo. Sono arrivati tanti calciatori forti che possono far ruotare tutti e rendere al meglio. Nonostante l’espulsione abbiamo fatto girare la palla, trovato il vantaggio ma non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Sarri? Vuole sempre giocare la palla, andare in avanti. Ho sempre giocato con allenatori come lui, mi trovo bene: è intelligente, ha carattere e disponibile al dialogo per il bene della squadra. Traversa? Ho provato ad alzarla per superare portiere e difensori, purtroppo non è entrata“.

Foto: Twitter Pedro