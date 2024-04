Pedro: “Crediamo nel quinto posto. Con Tudor è cambiata la nostra mentalità”

La Lazio ha battuto di misura il Verona nel match giocato stasera allo stadio Olimpico. L’attaccante dei biancocelesti Pedro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, al termine della gara con gli scaligeri, ai microfoni di Sky Sport:

“Penso che siamo sulla strada giusta, stiamo lavorando bene. Sapevamo fosse difficile col Verona, sta giocando per restare in A. Nel secondo tempo abbiamo fatto di più. Questa vittoria è importante per noi. Dobbiamo continuare fino alla fine, l’obiettivo è arrivare in Europa. Vediamo che succede. Quinto posto? Ci crediamo, mancano ancora delle partite. Vediamo come va. Dobbiamo continuare così lavorando forte, continuare con questa strada di vittorie. È l’unica cosa possiamo fare, non ci sono margini d’errore. Cosa è cambiato con Tudor? È cambiata l’idea, la mentalità di Tudor è forte e di carattere. Mi piace molto, è vincente. Ha dato energia alla squadra”.

Foto: Instagram Pedro