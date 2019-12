Pedro: “C’era la possibilità di rientrare a Barcellona, ma la porta si è chiusa subito. Lascerei tutto per tornare”

Non è scoppiato l’idillio tra Pedro e Frank Lampard. Il centrocampista, protagonista degli ultimi successi in casa Chelsea, è finito ai margini delle rotazioni dopo l’arrivo in panchina dell’inglese. Solo 5 le presenze stagionali in Premier League e il mercato di gennaio potrebbe rivelarsi un’opportunità per cercare un altro club. L’ex Barcellona ha rilasciato un’intervista L’Esportiu nella quale ha confidato che tornerebbe volentieri a vestire il blaugrana: “Quando quest’anno ho affrontato il Barcellona con il Chelsea, stavo parlando con l’allenatore e c’era la possibilità di un ritorno. La porta poi però si è chiusa rapidamente. Non so cosa accadrà alla fine del mio contratto. A volte penso a quello che abbiamo fatto e penso che sia un sogno, il tempo passa così velocemente. Abbiamo reso felici molte persone. Io ero lì per aiutare. Non tutti erano uguali. Se il Barcellona dovesse chiamarmi ora, lascerei tutto“.

Foto: Twitter Chelsea