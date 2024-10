Pedro: “Bella serata davanti ai nostri tifosi. Baroni predica un bel calcio”

Pedro Rodriguez, attaccante della Lazio, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Nizza.

Queste le sue parole: “Siamo una grande squadra, siamo in un buon momento di forma. Abbiamo fatto una bella partita, una bella serata con la nostra gente. Abbiamo giocato bene, peccato per la pioggia finale ma abbiamo fatto una bella vittoria. Tanto tempo che non aiutavo la squadra così, non facevo gol e ora cerco di dare sempre una mano. Se segno è bello per me”.

Uno dei gol più belli?“Bel gol, ne ho fatti tanti”.

Cosa ti sta dando Baroni? “Ha una grande idea di gioco, predica un bel calcio, mi sta dando fiducia soprattutto in Europa League”.

Foto: Instagram Lazio