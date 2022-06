Pedro: “Alla Lazio sto bene, ho un altro anno di contratto. Ritorno in Spagna? Sicuramente ci penserò”

Pedro Rodriguez, attaccante della Lazio, ha parlato a Tv Canaria, in vacanza nella sua Spagna, analizzando il suo futuro, con un altro anno di contratto con i biancocelesti.

Queste le sue parole: “Quando vengo qui noto l’affetto e la speranza che le persone hanno nei miei confronti. Non sai mai cosa accadrà nella vita. È vero che ho una situazione familiare difficile con i miei figli a Barcellona e io in un altro paese e questa cosa mi pesa molto. Futuro in Spagna? Al momento ho un anno di contratto con la Lazio e sto bene. Vedremo cosa accadrà in futuro, magari la prossima estate”.

Foto: twitter personale