Pedro: “Abbiamo una rosa più forte dell’anno scorso. La strada è quella giusta”

Pedro Rodriguez, attaccante della Lazio, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro i danesi del Midtjylland.

Queste le sue parole: “Sapevamo l’importanza di questa partita. Abbiamo reagito bene dopo il gol preso, è una vittoria importante. Abbiamo una rosa più forte dell’anno scorso, qualsiasi giocatore che entra in campo fa bene per la squadra. Oggi sono io, domani sarà un altro. L’importante è che tutti siano coinvolti, uniti e concentrati. Siamo sulla strada giusta. Sarri? Ora abbiamo trovato anche la solidità in difesa quindi è soddisfatto. La prossima gara del girone sarà una finale per noi, sappiamo l’importanza di arrivare primi. Ora riposiamo, prepariamo la Salernitana e poi testa alla prossima”.

Foto: twitter personale