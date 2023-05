Pedri: “Voglio vincere tutto con club e Nazionale, non mi interessano i premi individuali”

Uno dei migliori prospetti calcistici per il futuro, già da qualche stagione ai massimi livelli del calcio mondiale con la maglia del Barcellona e punto fermo della ricostruzione della Nazionale spagnola, Pedri ha parlato dei suoi obiettivi per il futuro: “Sono stato in grado di vincere un premio Kopa e un Golden Boy, che penso siano trofei che non tutti hanno la possibilità di vincere. A livello collettivo, voglio vincere il più possibile con la squadra e con la nazionale. A livello personale, non mi sono mai posto delle sfide, ad esempio un Pallone d’Oro o un trofeo individuale, semplicemente cerco sempre di migliorare giorno dopo giorno per essere un giorno a quel livello. E vincere qualcosa sarebbe folle, ma non lo vedo come un obiettivo”. La mentalità del calcio spagnolo ha saputo fare la differenza nella crescita dei giovani calciatori: “C’è una differenza rispetto agli altri Paesi nel modo in cui i giovani arrivano nel calcio professionistico. È evidente che siamo un pò più preparati. Penso che fin dall’infanzia si insegni a competere e giocare come si sa, indipendentemente dal fatto che si stia giocando nel cortile o di fronte a 80.000 persone”.

Foto: Twitter Pedri