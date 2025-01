Pedri verso il rinnovo con il Barcellona: manca solo la firma

Si avvicina sempre di più il momento di Pedri. Dopo i rinnovi di Gerard Martin e Ronald Araujo, sembrerebbe essere arrivato anche il momento del giovane spagnolo. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, il centrocampista del Barcellona al termine dell’allenamento odierno dovrebbe recarsi negli uffici del Camp Nou per firmare il prolungamento che lo dovrebbe legare alla maglia blaugrana fino al 2030. Il 22enne, almeno per il momento, vedrà il proprio contratto scadere a giugno del 2026, ma la volontà di ambo le parti sarebbe quella di continuare insieme questo percorso. Lo stesso Deco aveva sottolineato l’importanza della permanenza di alcuni giocatori chiave, proprio come Pedri. Al centrocampista classe 2002, inoltre, a breve dovrebbero unirsi anche le firme di Gavi e di Iñigo Martinez.

FOTO: Instagram Pedri