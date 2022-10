Pedri: “Uscire dalla Champions è un fallimento. Ora dobbiamo vincere l’Europa League”

Il Barcellona cade 3-0 contro il Bayern Monaco ed esce dalla Champions League. Pedri ne ha così parlato ai microfoni dei canali ufficiali UEFA: “Un’esperienza del genere non dovrebbe influire negativamente su di noi. Sapevamo che eravamo quasi fuori e solo un miracolo poteva aiutare. Ora dedicheremo tutti i nostri sforzi alla vittoria dell’Europa League, soprattutto perché non ci siamo riusciti la scorsa stagione. L’uscita dalla Champions però è un fallimento. Siamo molto giovani, ci sono tanti nuovi giocatori e al momento non ci conosciamo abbastanza. Ci vorrà tempo per migliorare, ma comunque questo resta un fallimento, dal momento che il Barcellona dovrebbe sempre andare avanti nel girone”.