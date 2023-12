Pedri: “Siamo con Xavi, l’unico modo per ribaltare la situazione è farlo tutti insieme”

Il Barcellona non si rialza. Ieri sera, nella trasferta del Mestalla, i blaugrana hanno subito la rimonta del Valencia che ha costretto i campioni in carica ad accontentarsi di un punto. Un momento difficile per il Barça, tanto che anche il tecnico Xavi inizia a essere al centro delle critiche, ma Pedri non ha dubbi:“Noi siamo con il coach, siamo con Xavi. L’unico modo per ribaltare questa situazione è farlo tutti insieme.”

Foto: Instagram Pedri