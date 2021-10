Pedri saluta Koeman: “Grazie per aver realizzato il mio sogno. Sarò sempre grato”

Nella giornata di ieri il Barcellona ha sollevato dal suo incarico l’allenatore Ronald Koeman. Tramite un post su Instagram, Pedri, centrocampista dei blaugrana, ha avuto parole di stima e di affetto per il tecnico: “Mi dispiace che le cose non siano andate come volevamo, mister. Le sarò sempre grato per tutto quello che ha fatto per me: per avermi dato fiducia fin dal primo momento e per avermi dato l’opportunità di realizzare il mio sogno nel Barcellona. Le auguro il meglio tanto personalmente quanto professionalmente“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pedri González (@pedrigonzalez)

Foto: Twitter personale Pedri