Pedri: “Prenderei Haaland, è un cyborg!”

Durante una lunga intervista rilasciata al canale Twitch di Ibai Llanos, il centrocampista del Barcellona Pedri ha parlato del suo infortunio, della squadra attuale e della sua vita personale: “Non so quando tornerò, non ho una data fissa, ma spero di arrivare presto. Ora faccio pilates su consiglio di Puyol, ho anche cambiato alimentazione. Sto attraversando un momento difficile, ma sono in buone condizioni. È difficile mentalmente perché tutti parlano di te. Non guardo i social media, non uso nemmeno Twitter. Ferran Torres è il mio migliore amico nello spogliatoio. Lo conoscevo prima di venire al Barcellona perché condividevamo la stanza in nazionale. La questione della mentalità da squalo la esprime alla lettera: gli ho anche regalato delle infradito a forma di squalo. Con riferimento alla stella Bellingham: “Jude mi ha sorpreso, segna in ogni partita. Tutto quello che tocchi va dentro. Sul nuovo arrivato Vitor Roque: “Nello spogliatoio sorride sempre. Ha 18 anni, è molto giovane e non puoi chiedergli di essere Pelé. Lamine Yamal è diverso, lo gestisce come se fosse qualcosa di normale. E a 16 anni, quello che sta facendo non è normale. Ho debuttato a 17 anni, ma ho passato un anno intero senza pubblico sugli spalti perché era il tempo del Covid”. Un giocatore che vorresti in squadra: “Prenderei Haaland, è un cyborg! Inoltre, è giovane… purtroppo Lewandowski non giocherà fino ai sessant’anni”. Infine, la sua top 11 ideale: Ter Stegen, Alves, Piqué, Sergio Ramos, Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Cristiano e Neymar. E l’allenatore Luis Enrique, lo adoro” – ha concluso il centrocampista canario del Barcellona.

Foto: Instagram Pedri