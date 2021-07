Pedri: “Non è la Spagna ‘di Pedri’, ma del collettivo. Il gol? Ci sto lavorando”

Pedri si sta mettendo in mostra come uno dei più grandi talenti del calcio internazionale in questo Euro 2020, ecco il suo intervento dalla conferenza stampa di Wembley, alla vigilia della gara tra Italia e Spagna:

E’ la Spagna di Pedri?

“Fa piacere sentirlo ma non è la Spagna di Pedri. Il collettivo è la cosa più importante”.



Sul gruppo Spagna

“Sarabia è rimasto per supportarci, il gruppo si vede anche da quello che siamo diventati in campo”.

Sul gol

“Ci sto lavorando, vorrei migliorare, vorrei avere possibilità di segnare. Sono concentrato su questo, compagni e mister me ne parlano, vorrei fare qualche passo in avanti”.