Pedri: “La clausola da un miliardo? A me interessa il progetto del club”

In conferenza stampa, il calciatore del Barcellona, Pedri, insieme al presidente Joan Laporta, hanno parlato del rinnovo del contratto al centrocampista fino al 2026, con la clausola da un miliardo di euro per il giocatore.

Pedri ha così risposto in merito: “La clausola riflette la fiducia che il club ripone nei miei confronti, ma a me interessa più il progetto e la voglia che abbiamo e non la cifra Voglio diventare una bandiera del club, restare per tanti anni qui e vincere tutto. Aprire un nuovo ciclo vincente al Barcellona”.

Foto: Twitter Barcellona