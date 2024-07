Pedri: “Infortunio? Cose che capitano. Domani i ragazzi daranno tutto, spero mi faranno diventare campione d’Europa”

Il centrocampista della Spagna Pedri, infortunatosi nella gara contro la Germania, ha parlato ai canali ufficiali della Federcalcio iberica sul periodo che sta attraversando: “È vero che queste sono cose di calcio, tante volte quegli infortuni, quelle disavventure ti capitano. È stato tutto veloce, quando cado a terra sento già che sta andando male, che qualcosa nel ginocchio sembra diverso. Sono cose che succedono. Venivo da una stagione difficile per me, avevo avuto tanti infortuni, non ho avuto la continuità che vorrei, ad un calciatore piace di più avere quella continuità. Quando succedono questi incidenti, si ripensa a molte cose.

Quando è successo a me volevo restare in panchina, ma dovevo fare degli accertamenti con il medico. Quello a cui pensavo era uscire a tifare per i miei compagni, ero sicuro che Dani Olmo avrebbe fatto bene, che la squadra avrebbe dato tutto e che saremmo sicuramente passati al turno. I primi giorni sono sempre i peggiori. Quando non riesci nemmeno a camminare, soffri molto…

Ripensi tante cose, perché ti succede sempre, in cosa puoi migliorare… In questo caso è stato un duro colpo e c’è poco che possa migliorati, ma bisogna cercare sempre il lato positivo, ti aiuterà a cercare di migliorare e a superare le piccole pietre che si trovano sul tuo cammino, ti renderà più forte. La sfida di domani? Sono sicuro che daranno tutto. Che mi facciano diventare campione d’Europa!”.

Foto: Instagram Spagna