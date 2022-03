Pedri: “Il Real mi ha scartato, ora sono felice. Clasico indimenticabile, l’ho rivisto due volte”

Intervistato all’interno del programma El Partidazo de COPE, il centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola Pedri ha raccontato di quando è stato vicino al Real Madrid: “Ci sono andato e i primi giorni non potevo allenarmi perché c’era la neve sui campi, alla fine mi hanno detto che non avevo il livello per essere lì e che mi lasciavano andare per cercare altri profili . Ora sono dove voglio essere. All’inizio non ti piace essere scartato da nessuna parte, ma poi ti motiva a pensare che se non ti volessero adesso lavorerai perché in futuro possa arrivare qualcos’altro. Non ricordo chi mi ha bocciato, se lo vedessi gli direi che ora al Barcellona mi sto divertendo “.

Pedri prosegue: “Troppa festa dopo il Clasico? Penso che anche loro avrebbero fatto la stessa cosa. Ho rivisto la partita due volte, farlo in tv è diverso perché osservi i movimenti da un’angolazione diversa. È stata una partita indimenticabile, ma ora siamo in nazionale e siamo tutti una squadra. Qui ci guardiamo lo stesso e ridere lo stesso. Ce n’è solo uno dal Real Madrid, vogliamo vincere insieme”.

Foto: Twitter personale Pedri