Pedri: “Grato a De La Fuente, mi ha dato fiducia per tornare più forte”

Dopo la vittoria per 5-1 contro l’Irlanda del Nord, Pedri, ha così parlato ai microfoni di As: “Sono molto contento. Oggi il mister ci ha detto che dovevamo provare da fuori area. Ho avuto un rapporto con De la Fuente fin dalle Olimpiadi e dall’Under 21. Mi ha dato molta fiducia fin dal primo giorno in cui sono stato con lui e gliene sono molto grato perché questa fiducia ti dà la forza di tornare più forte”.

Foto: Instagram Spagna