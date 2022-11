Pedri: “Giocare il Mondiale è un sogno. Lo affronteremo con spensieratezza, come fatto agli Europei”

Pedri, stella del Barcellona e della Nazionale spagnola, ha parlato al Platano de Canarias, dove ha analizzato le chance della Nazionale iberica ai Mondiali in Qatar.

Queste le sue parole: “Abbiamo una squadra giovane che vuole davvero fare bene e vincere. Questo si riflette sul campo in ogni partita che disputiamo e la nostra gioventù, invece di essere uno svantaggio, penso che sia qualcosa che funzionerà. Per me giocare il Mondiale è un sogno ed è davvero pazzesco. Lo affronto con lo stesso entusiasmo con cui ho affrontato Olimpiadi ed Europeo. Luis Enrique? È il miglior allenatore della Spagna. È quello che ci fa credere nelle cose e che ci fa giocare meglio insieme. Se vinciamo il Mondiale, lascio che il parrucchiere mi rada a zero oppure mi faccia qualcosa”.

