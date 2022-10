Pedri: “Dopo San Siro eravamo arrabbiati. L’ideale sarebbe fare gol subito”

24 ore al giorno cruciale sia per l’Inter che per il Barcellona in vista del prosieguo europeo, almeno di una delle due. A parlare in conferenza stampa, tra le fila blaugrana, è stato Pedri: “Dopo San Siro eravamo arrabbiati, pensavamo di meritare di più, però non c’è tempo per fermarsi e arrabbiarsi. Ora dobbiamo una partita decisiva. L’ideale sarebbe fare gol subito, ma sappiamo che sarà complicato perché loro hanno forza e si difendono bene dietro. Dovremo muoverci bene, la velocità della palla farà la differenza”.

Foto: twitter Pedri