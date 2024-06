Pedri: “De La Fuente si è sempre preoccupato per me. Gli sono grato”

Pedri, prodigio del Barcellona e della Nazionale Spagnola è intervenuto in conferenza stampa parlando del match di esordio delle Furie Rosse contro la Croazia oltre a parlare anche del commissario tecnico De La Fuente, soffermandosi anche sul match disputato contro l’Irlanda del Nord, in cui ha siglato una doppietta. Queste le sue parole:

In merito alla partita e gol con l’Irlanda del Nord: “Cerco sempre di migliorare. Sono cose che Luis (De la Fuente, ndr) mi chiede di fare. Ci lavoro a fine allenamento”. Sul ct: “Mi ha sempre chiamato e si è sempre preoccupato per me. Quando tutto è critico, il fatto che l’allenatore si preoccupi di te ti fa venire voglia di lavorare e di continuare a migliorare. Gli sono grato”.

Foto: instagram Spagna