Pedri: “Crediamo nell’Europa League. Xavi ci sta aiutando molto”

Domani torna l’Europa League, così la vigilia il giorno delle consuete conferenze stampa pre-gara. Per Barcellona-Napoli, accanto a Xavi c’è Pedri, gioiello blaugrana: “Per noi la competizione ha un grande valore, domani è una partita importante. Vogliamo entrare in Champions, ma diamo molto valore anche all’Europa League e puntiamo a vincerla“. Xavi ha cambiato la stagione del Barça, ma Pedri non dimentica Koeman: “Sono due allenatori che mi hanno dato molto. Koeman ha scommesso su di me, è stato importante. Xavi guarda il calcio come me e sia a me che a Gavi sta aiutando molto“. Pedri ha la fortuna di giocare con uno degli interpreti migliori del ruolo di centrocampista: “Penso a migliorare, devo imparare molto da veterani come Busquets, che mi aiuta molto. Voglio divertirmi e migliorare, non mi pongo limiti con me stesso“. Poche le reti segnate finora dal centrocampista: “Ho sempre pensato che devo raggiungere di più l’area. Xavi me lo chiede, posso segnare di più. Ho segnato due gol in poco tempo e sono comunque felice“.

Foto: Twitter Pedri