Pedri: “Con l’Italia sarà un partitone. Tutte le nazionali sono forti”

Il centrocampista della Spagna, Pedri, ha parlato ai media spagnoli proiettandosi alla semifinale contro l’Italia di martedì prossimo.

Queste le sue parole: “Tutte le nazionali sono forti, non solo l’Italia. Sicuramente sarà un partitone. Per me è un sogno vestire la maglia della Spagna in una semifinale di un Europeo. Studieremo gli avversari in questi giorni, sarà una gara difficile, ma anche loro hanno punti deboli. Ora dobbiamo solo recuperare bene le energie fisiche e mentali spese con la Svizzera”.

Foto: Twitter personale