Pedri: “Con Flick se un giocatore fa ritardo non gioca, da buon tedesco è sempre puntuale”

Pedri, centrocampista del Barcellona, ha partecipato al programma Martínez y Hermanos e ha raccontato come siano cambiate le regole disciplinari sotto la guida del nuovo allenatore rispetto all’era Xavi. Lo spagnolo ha spiegato che, ai tempi di Xavi, i ritardi erano puniti con una multa piuttosto salata: “Se un giocatore arrivava in ritardo, doveva pagare 1.000 euro per ogni minuto di ritardo, e la cifra raddoppiava per ogni minuto successivo”.

Con Flick, tuttavia, le cose sono diventate ancora più rigide. Pedri ha rivelato che la nuova regola prevede una sanzione ben più drastica: “Ora, se un giocatore arriva in ritardo, non gli sarà permesso di partecipare alla partita successiva, io arrivo dieci minuti prima per parlare a non rovinare tutto“, ha poi aggiunto scherzando: ” ha le idee molto chiare e come un buon tedesco è sempre puntuale”.