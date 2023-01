Pedri ancora decisivo: il Barcellona batte di misura il Girona e allunga in vetta

Il Barcellona vince la sua seconda partita consecutiva per 1-0 in Liga con un gol di Pedri. Dopo aver risolto la gara con il Getafe, il canterano segna la rete decisiva anche nel derby catalano contro il Girona.

Partita complicata per i blaugrana che hanno risolto la gara a 20 minuti dalla fine con la rete del talento di casa. In classifica, il Barcellona scappa a 47 punti, a +6 sul Real Madrid impegnato domani nello scontro diretto contro la Real Sociedad, terza in classifica.

Foto: twitter personale