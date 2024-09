Pederzoli: “Non ho mai vissuto un mercato più difficile e lento di questo. Cyprien? È ancora al centro di trattative”

Mauro Pederzoli, direttore sportivo del Parma, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta di Parma ha tracciato un bilancio di fine mercato: “Come in tutte le cose il risultato completo non c’è mai, nessuno di noi ha la bacchetta magica. Come è impossibile vincere tutte le partite, è impossibile fare un mercato che ti soddisfi completamente. Avendo però alla base un’idea chiara abbiamo operato razionalmente e posso dirmi contento”. Su Leoni: “E’ ancora più giovane degli altri perché è un 2006, ma la sua storia calcistica dice che è più avanti degli altri, ha qualità importanti. C’è stata la possibilità di prenderlo e lo abbiamo preso, anche se non è stato facile perché il mercato è diventato difficilissimo. Un mercato così complicato e lento come quest’anno non l’avevo mai vissuto”. Su Cyprien fuori rosa: “Il giocatore è stato al centro di molte trattative di mercato e lo è tuttora. Ci sono ancora tanti mercati aperti, anche in Paesi come Qatar o Emirati Arabi Uniti. Questa è la ragione delle nostre scelte, poi vedremo”.

Foto: instagram Cyprien