Pederzoli (ds Parma): “Questa serata non scalfisce la fiducia che abbiamo verso il nostro allenatore”

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli, ha così parlato del tecnico Pecchia: “La serata di questa sera non scalfisce la fiducia che abbiamo verso il nostro allenatore e nello staff tecnico. Il risultato è amaro. Una serata molto brutta, ma siamo determinati ad andare avanti nonostante tutto perché mancano ancora 15 giornate. Dobbiamo e vogliamo fare di più di quanto fatto finora. Siamo giovani, con giocatori interessanti e allo stesso tempo inesperti. Manca un po’ di malizia e di furbizia in certe situazioni. Contestazione? L’amarezza dei tifosi è la stessa nostra”.

foto: sito Parma