Pecini: “Con Manaj avremo un salto di qualità in attacco”

Il ds dello Spezia, Riccardo Pecini, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport sulla sessione di mercato appena conclusa. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: “Nzola? Fa parte della rosa, è rimasto qui e ora dipende solo da lui. Ultimamente si sta allenando molto bene. Genoa? Si è parlato – prosegue Pecini – e poi non è andata in porto. È vero, ci sono stati interessamenti anche da altre realtà, ma alla fine erano solo richieste di informazioni. Se manterrà la testa sul campo, è un valore aggiunto importante per noi”.