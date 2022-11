Pecco Bagnaia vince la Moto GP. I complimenti di Chiesa, Vlahovic, Locatelli e Bonucci

Pecco Bagnaia è campione del Mondo della Moto GP. Il pilota Ducati ha conquistato la vittoria del mondiale dopo una clamorosa rimonta su Fabio Quartararo.

Dopo l’impresa del pilota italiano, sono arrivati i complimenti da parte della Juventus, con Locatelli, Bonucci, Vlahovic e Chiesa che hanno voluto mandare un messaggio al nuovo campione del mondo.

Questo il video pubblicato dai social bianconeri:

“We knew you would do it!” 👏@juventusfcen congratulates @PeccoBagnaia, the new #MotoGP World Champion 🎉#PerfectComb1nation 🏆 pic.twitter.com/eKe5TiIYnj

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2022